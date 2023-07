Trotz Ehekrise: Amira und Oliver Pocher haben "viel Sex"

Oliver Pocher (45) und Amira Pocher (30) können nicht genug voneinander kriegen. 2019 waren der Komiker und die Moderatorin in den Hafen der Ehe geschippert – inzwischen sind sie außerdem stolze Eltern von zwei Kindern. Obwohl sie lange Zeit als das absolute Traumpaar galten, gaben sie kürzlich zu, in einer Ehekrise zu stecken. Im Bett scheint es trotzdem gut zu laufen, denn Oliver und Amira plaudern jetzt aus: Sie haben sehr viel Sex.

In ihrem Podcast "Die Pochers" sprechen die beiden TV-Stars über Olivers Auftritt in der Sendung "Denn Sie wissen nicht, was passiert". Dort sorgte der 45-Jährige mit seinem Spruch "Ich nutze jede Gelegenheit, um nicht zu Hause zu sein" für mächtig Schlagzeilen. Amira kontert im Podcast: "So arbeitet man doch nicht an einer Ehe." Daraufhin plaudert der Komiker kurzerhand aus: "Wir haben momentan viel Sex. Das kittet viel. Da reden wir nicht groß."

Bereits in einer früheren Folge ihres Podcasts hatten die beiden kein Blatt vor den Mund genommen und offen über ihre Eheprobleme gesprochen. "Das gehört in einer ganz normalen Beziehung mit dazu. Und dann ist es halt interessant, was daraus wird", hatte Oliver offen zugegeben und hinzugefügt: "Wir müssen jetzt auch nicht so tun, als wäre immer alles scheiße."

Instagram / amirapocher Oliver und Amira Pocher im April 2022

Podcastbande / Voss + Krüger Oliver und Amira Pocher

Getty Images Amira und Oliver Pocher im Juli 2019

