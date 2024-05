Nach seiner Tour: Matthias Reim kündigt Bühnenpause an!

Schlagerstar Matthias Reim (66) plant, es nach seiner Tour ein wenig ruhiger angehen zu lassen. "Ich erlebe noch einmal massiv Familienglück, Vaterglück und habe meine Einstellung verändert", sagt er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur über seine Beweggründe. Der Musiker wurde im März 2022 Vater einer Tochter – es ist bereits sein siebtes Kind. "Ich bin oft zu Hause, unternehme viel mit meiner kleinen Tochter und liebe es, in ihrer Gegenwart zu sein", schwärmt er. Das wilde Tourleben von früher möchte der "Verdammt ich lieb' dich"-Interpret damit erst einmal hinter sich lassen.

Der Schlagergigant hat bereits einen ganz bestimmten Rückzugsort im Kopf: das Ferienhaus der Familie am Comer See in Italien. "Essen gehen, am Abend im Garten grillen, am Pool abhängen oder mit dem Boot die Gegend erkunden. Ich will das alles erleben. Danach kann es von mir aus wieder heftig weitergehen", plaudert er über die Pläne für den nächsten Sommer aus.

Aktuell tourt der Schlagersänger allerdings noch durch die Gegend, bevor es für ihn in seine Pause geht. Bei der Vorbereitung hält er sich an ein striktes Fitnessprogramm. "Ich treibe regelmäßig Sport: Zu Hause habe ich einen großen Swimmingpool und einen richtig professionellen Fitnessraum. Das sind keine Ausstellungsstücke, sondern ich betreibe regelmäßig Sport und halte mich fit", erklärte er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.

ActionPress Matthias Reim, Schlagersänger

Getty Images Matthias Reim und Christin Stark

