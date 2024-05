Feiern Bad Bunny und Kendall Jenner ihr Liebes-Comeback?

Was läuft zwischen Kendall Jenner (28) und Bad Bunny (30)? Diese Frage beschäftigt aktuell viele Fans. Nachdem das Ex-Paar sehr vertraut bei einer After-Party der Met Gala gesehen wurde, wird spekuliert, ob die beiden wieder zusammen sind. Wie ein Insider nun gegenüber Entertainment Tonight verrät, soll das jedoch nicht der Fall sein. Dennoch würden das Model und der Musiker gerne Zeit miteinander verbringen. "Sie amüsieren sich im Moment, hoffen aber, dass sie die Dinge so regeln können, dass es Sinn macht", erklärt die Quelle und fährt fort: "Sie sind nicht unbedingt wieder zusammen oder ein exklusives Paar, aber es gibt definitiv immer noch eine gewisse Stimmung zwischen ihnen. Keiner der beiden fühlt sich unter Druck gesetzt und sie schätzen es, dass sie sich den Freiraum nehmen können, wann immer sie wollen. Es ist lässig, einfach und bequem zwischen ihnen."

Laut dem Informanten verbringen Kendall und Benito, wie der Sänger bürgerlich heißt, so viel Zeit miteinander wie möglich. "Es gibt eine starke Verbindung zwischen ihnen, wann immer sie zusammen sind und sie haben die gleiche Chemie, die sie schon immer hatten", will die Quelle wissen. Das damalige Paar trennte sich im Dezember 2023 nach weniger als einem Jahr Beziehung. Wie ein Insider gegenüber The Messenger erklärte, sei die Trennung auf die vollen Terminkalender der Stars zurückzuführen.

Kurz bevor die Kuschelbilder von Kendall und Benito aufgetaucht waren, schien es noch so, als würde die The Kardashians-Bekanntheit mit einem anderen Ex anbändeln. Mehrere Insider verrieten gegenüber TMZ, dass sich Kendall und Devin Booker (27) wieder treffen würden. Die Laufstegschönheit war mit dem Basketballer von 2020 bis 2022 zusammen gewesen.

Getty Images Kendall Jenner und Bad Bunny, Mai 2023

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Devin Booker an Silvester 2021

