Barry Keoghan hat sich von seiner Freundin Alyson getrennt

Barry Keoghan (30) ist wieder Single. Durch seine Rolle in der Marvel-Verfilmung "Eternals" wurde der Schauspieler über Nacht zum Star. Auch in seinem Privatleben schien es gut zu laufen: Bereits seit über drei Jahren ging der Star mit seiner Freundin Alyson Kierans durchs Leben. Gemeinsam sind die beiden außerdem stolze Eltern eines kleinen Sohnes. Im Oktober 2021 feierten die Turteltäubchen dann ihr Debüt auf dem roten Teppich. Doch jetzt ist alles aus!

Wie The Sun jetzt berichtet, gehen Barry und Alyson von nun an getrennte Wege. Ein Insider verrät den Grund für die Trennung: "Sie haben sich in den letzten Monaten auseinandergelebt und die Dinge haben sich letztendlich zugespitzt." Dennoch seien die Eltern "entschlossen, das Beste für ihren Sohn zu tun" und an einem Strang zu ziehen. Bisher äußerte sich keiner der beiden zu dem Liebes-Aus.

Erst im Oktober 2021 zeigte sich der TV-Star erstmalig mit Alyson im Rampenlicht. Auf dem roten Teppich der"Eternals"-Premiere turtelten die beiden verliebt und posierten für die Kameras. Barry trug einen eleganten braunen Anzug, während seine Freundin mit einem bunten Fransenkleid alle Blicke auf sich zog.

Getty Images Barry Keoghan bei den Film Independent Spirit Awards im März 2018

Getty Images Alyson Sandro und Barry Keoghan auf der "Eternals"-Premiere

Getty Images Barry Keoghan, Februar 2023

