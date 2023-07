Einbruch: Tina Knowles wurden Bargeld und Schmuck geraubt

Tina Knowles (69) muss einen Schock verkraften. Die Mutter von Beyoncé (41) und ihre Enkelin Blue Ivy Carter (11) haben ein tolles Verhältnis zueinander. Das stellt das Duo auch immer wieder unter Beweis. Tina teilte nämlich im Netz bereits einige Aufnahmen, auf denen ihre junge Enkelin sie schminkte. Auf das Talent ihrer Kleinen ist die Oma auch ziemlich stolz. Nun durchlebt die 69-Jährige allerdings wahrscheinlich einen Albtraum, bei dem ihre Familie sie auffängt.

Tina wurde um Bargeld und Schmuck im Wert von einer Million Dollar beraubt, nachdem jemand in ihr Haus in LA eingebrochen war. Laut TMZ wurde der Einbruch am Mittwochmorgen entdeckt, als ein Mitglied von Tinas Team das Haus besuchte und feststellte, dass ein ganzer Safe mit Bargeld und Schmuck im Wert von mehr als eine Million Dollar fehlte. Es ist noch unklar, wie die mutmaßlichen Diebe in das Haus eingedrungen sind und den Tresor unbemerkt entfernt haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass Tina mit Sicherheitsproblemen in ihrem Haus zu kämpfen hat. Im April dieses Jahres wurde ein Mann vor Tinas Haus verhaftet, der ihren Briefkasten durch Steinwürfe leicht beschädigt hatte. Es ist derzeit noch unklar, ob die beiden Vorfälle in Zusammenhang stehen.

Getty Images Beyoncé und ihre Mutter Tina Knowles, Mai 2011

Getty Images Tina Knowles, März 2023

Getty Images Tina Knowles und Beyoncé, März 2010

