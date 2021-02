Wow, wer hätte gedacht dass Blue Ivy Carter bereits in so jungen Jahren schon so begabt ist? Inzwischen ist das älteste Kind der Weltstars Beyoncé Knowles (39) und Jay-Z (51) bereits neun Jahre alt. Immer wieder ist die Kleine inzwischen in der Öffentlichkeit zu sehen und hat sogar vergangenes Jahr für ihr Mitwirken an dem Song "Brown Skin Girl" gleich mehrere Preise abgeräumt. Nun zeigt Großmutter Tina Knowles (67) ganz stolz, dass die kleine Blue Ivy auch im Bereich Make-up schon einiges drauf hat!

Vor wenigen Tagen teilte die Modedesignerin auf ihrem Instagram-Account ein Selfie von sich. Darauf trägt sie einen knallroten Lippenstift, Eyeliner und Rouge: "Meine talentierte Enkeltochter Blue hat mich heute geschminkt. Sie ist erst neun Jahre alt. Könnt ihr euch vorstellen, wie sie im Alter von 15 Jahren mein Make-up machen wird?", kommentierte sie stolz den Schnappschuss. Das werde ihr eine Menge Geld für Make-up-Artisten sparen, witzelte sie unter dem Post.

Auch bei den Fans des Knowles-Carter-Clans kommt der Look von Oma Tina gut an. "Jeder Make-up-Artist hat nun Angst" oder "Wow, sie hat das echt super gemacht", lauteten nur zwei der begeisterten Anmerkungen in der Kommentarspalte unter dem Schnappschuss.

Allen Berezovsky/Getty Images Beyonce, Blue Ivy Carter, Tina Knowles und Richard Lawson

Instagram / mstinalawson Tina Knowles, Mutter von Beyoncé

Getty Images Jay-Z, Blue Ivy und Beyoncé bei den Grammys in NYC im Januar 2018

