Kein weiterer Nachwuchs: Bushido heitert Anna-Maria auf

Bushido (44) widmet Anna-Maria Ferchichi süße Worte. Ende Juni verkündeten der Rapper und die Influencerin, erneut Nachwuchs zu erwarten. Und das – obwohl sie bereits stolze Eltern von neun Kindern sind. Doch kurz nach den frohen Neuigkeiten erklärte die 41-Jährige, dass sie ein ungutes Gefühl bei der Schwangerschaft habe. Anschließend gab Anna-Maria bekannt, dass sie kein Baby zur Welt bringen wird. Jetzt meldet sich Bushido zu Wort.

"Wir sind wirklich sehr deprimiert und wir schauen jetzt mal, was wird. Aber wir sind zufrieden, mit allem, was kommt", beginnt der Musiker in seiner Instagram-Story zu erzählen. Außerdem erklärt er: "Ich habe jetzt meiner Frau hier mal so einen kleinen Strauß Blumen besorgt, um sie ein bisschen aufzuheitern." Für den Abend habe der 44-Jährige noch Pläne mit seiner Liebsten: Gemeinsam wollen die beiden Essen gehen und bei einer Date-Night auf andere Gedanken kommen.

Im Netz hatte sich Anna-Maria vor einigen Tagen gemeldet und von den traurigen Neuigkeiten berichtet: "Die Fruchthöhle ist abgegangen, mit Blut... Ich habe auch die letzten Tage sehr stark geblutet. Das heißt, ich hatte wahrscheinlich eine Fehlgeburt." Allerdings sei der HCG-Wert weiterhin gestiegen, weshalb eine Eileiterschwangerschaft weiterhin nicht auszuschließen sei. Zudem hatte sie klargestellt: "Ich bin irgendwie nicht wirklich schlauer, außer zu wissen, dass es nicht intakt ist und wir kein Baby haben werden."

Instagram / bush1do Schwangerschaftstest von Anna-Maria Ferchichi

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2022

RTL+ Anna-Maria Ferchichi und Bushido

