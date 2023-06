Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham feiern Verlobungsjubiläum

Brooklyn (24) und Nicola Peltz-Beckham (28) zelebrieren einen besonders emotionalen Tag! Im April 2022 waren der Sohn von David (48) und Victoria Beckham (49) gemeinsam vor den Traualtar getreten. Ihre Liebe hatten die zwei im Rahmen einer romantischen Zeremonie gemeinsam mit ihren Familien und Freunden in Miami besiegelt. Auch nach der Hochzeit lassen der Hobby-Koch und das Model keine Gelegenheit aus, um ihre Liebe zu feiern: Brooklyn und Nicola freuen sich nun über ihr Verlobungsjubiläum!

Via Instagram teilt Brooklyn am Samstag einen niedlichen Schnappschuss, auf dem man sieht, wie sich Nicola liebevoll an ihren Ehemann ankuschelt. Mit seinem Post will der 24-Jährige nämlich eine ganz besondere Nachricht in die Welt tragen: Der Tag ihrer Verlobung jährt sich zum dritten Mal! "Vor drei Jahren habe ich meine beste Freundin gefragt, ob sie mich heiraten will. Es waren die drei schönsten Jahre überhaupt und du bist alles für mich", schwärmt Brooklyn über die Zeit mit seiner Angetrauten.

Auch Nicola teilt an diesem besonderen Tag einen Schnappschuss mit ihrem Liebsten im Netz. "Alles Liebe zu unserem Verlobungsjubiläum. Ich kann mir ein Leben ohne dich nicht mehr vorstellen", heißt es in der Bildunterschrift. Sogar Brooklyns Eltern supporten das Paar in der Kommentarspalte. "Wir lieben euch", freut sich Schwiegermama Victoria über das Liebesglück der beiden.

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham im März 2023

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

