Diana Herolds Sohn (12) half, Mann Michael wiederzubeleben

Diana Herold (49) erinnert sich an ein einschneidendes Erlebnis zurück. Im Mai dieses Jahres hatte ihr Mann Michael Tomaschautzki einen Herzinfarkt. Tagelang kämpfte er ums Überleben. Der Betriebswirt schaffte es glücklicherweise aus dem künstlichen Koma – dank seiner Frau Diana. Diese musste ihn am Unglückstag wiederbeleben. Jetzt erzählt die einstige Sommerhaus-Kandidatin, dass ihr gemeinsamer Sohn eine entscheidende Rolle im Überlebenskampf spielte.

"Ich versetzte Michi direkt in die stabile Seitenlage, versuchte zu beatmen und rief umgehend den Notruf an. Unser Sohn Samuel half mit, Michi dann auf den Boden zu bringen, wo ich unter Anleitung des am Notruf befindlichen Helfers die Wiederbelebung startete", berichtete Diana gegenüber Bild. In den zehn Minuten des Kampfs um sein Leben habe die Schauspielerin fast aufgeben wollen – die Wiederbelebungsmaßnahmen seien zu anstrengend gewesen. "In diesem Moment war es unser Sohn Samuel, der mich antrieb, nicht aufzugeben und weiterzumachen. Diese Momente bekommt man nicht aus dem Kopf und hängen mir bis heute stark nach", erinnerte sie sich.

Den Moment des Aufwachens hat der 51-Jährige noch genau vor Augen: "Ich war glücklich, als ich erwachte und Diana neben mir saß." Momentan sei seine Herzleistung nur etwa bei der Hälfte wie vor dem Infarkt. "Auch wenn man etwas Angst hat, wieder einen normalen Alltag zu erleben, werden wir das meistern", zeigt sich Michael dankbar.

Anzeige

Instagram / dianaherold_official Diana Herold, ehemalige "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin

Anzeige

TV NOW Diana Herold und Michael Tomaschautzki im "Sommerhaus der Stars" 2020

Anzeige

TVNOW Michael Tomaschautzki bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de