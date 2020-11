Sie ist ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten! Anfang November holte sich Diana Herold (46) zusammen mit ihrem Mann Michael Tomaschautzki den zweiten Platz bei Das Sommerhaus der Stars. Ihre Familie verfolgte die Reality-Show derweil von der heimischen Couch aus – zusammen mit ihrem Mann hat die 46-Jährige den zehnjährigen Sohn Samuel. Außerdem brachte sie eine Tochter aus erster Ehe mit in die Beziehung – ihre Tochter Vanessa Herold. Das Verblüffende: Die 26-Jährige sieht ihrer Mutter zum Verwechseln ähnlich!

Die Schwabacherin ist gelernte Stylistin und Make-up-Artistin. Auf ihrem Instagram-Profil teilt sie regelmäßig ihre persönlichen Schönheits-Tipps und präsentiert sich mit ausgefallenen Make-up-Looks. Außerdem hat die aus Franken stammende Schönheit einen eigenen YouTube-Kanal – inhaltlich geht es in ihren Videos ebenfalls größtenteils um das Thema Beauty. Zum Beispiel zeigt sie ihren Abonnenten in einem ihrer Schmink-Tutorials, wie einfach es geht, sich mit ein paar Handgriffen in einen Totenkopf zu verwandeln. Den Halloween-Clip schauten sich bisher schon über 300.000 Zuschauer auf YouTube an!

Während Mutter Diana und Michael aufgrund der Sommerhaus-Dreharbeiten unterwegs waren, passte Vanessa auf ihren jüngeren Halbbruder und die zwei Katzen der Schauspielerin auf. "Team Spirit" war zwar schon in der vierten Folge der TV-Show rausgeflogen, wegen des freiwilligen Exits von Henning Merten und Denise Kappès (30) durften sie dann aber wieder zurückkehren und schafften es bis ins Finale!

Instagram / vanessaherold Vanessa Herold im November 2018

YouTube / Vanessa Rautenberg Vanessa Herold im Oktober 2016

Instagram / dianaherold_official Vanessa Herold und Diana Herold 2016

