Diana Herolds Mann Michael hatte im Mai schweren Herzinfarkt

Diana Herold (49) bangt um ihren Mann Michael Tomaschautzki. Schon seit über 20 Jahren sind die beiden ein Paar und haben einen gemeinsamen Sohn. 2017 hatten sich die Schauspielerin und ihr Liebster schließlich das Jawort gegeben. Beim Sommerhaus der Stars bewiesen sie vor drei Jahren, was für ein starkes Team sie sind und schafften es bis ins Finale. Jetzt müssen sie noch enger zusammenrücken: Michael kämpft sich nach einem Herzinfarkt zurück ins Leben.

"Michael hat am Muttertag einen schweren Herzinfarkt erlitten. Sein Körper wurde gekühlt, für fast zwei Wochen ins künstliche Koma versetzt, er hatte eine Lungenentzündung zu überstehen", erklärt Diana nun auf Instagram. Lange sei gar nicht klar gewesen, ob der Betriebswirt überleben würde. Inzwischen gehe es ihm aber wieder besser, er erhole sich aktuelle in einer Reha von dem medizinischen Notfall. "Der Schock sitzt tief, es wird lebenslang eine große Umstellung für uns als Familie in unseren Gewohnheiten folgen und auch wenn noch nicht alles perfekt ist, so sind wir aus tiefstem Herzen dankbar, dass es alles auf einem guten Weg ist", führt die TV-Bekanntheit weiter aus.

In einem Video berichtet das Paar, wie schlecht es wirklich um Michael stand, nachdem er im Wohnzimmer zusammengesackt war. "Das war alles so kritisch, die Herz-OP, es stand wirklich zwischen Leben und Tod", erzählt Diana, die ihren Mann wiederbeleben musste. Auch sie selbst sei dabei über sich hinausgewachsen: "Ich hab den Kampf meines Lebens hinter mir."

Instagram / tschillionaire Michael Tomaschautzki und Diana Herold im Oktober 2020

Instagram / dianaherold_official Diana Herold, Schauspielerin

Instagram / tschillionaire Michael Tomaschautzki und Diana Herold, "Sommerhaus der Stars"-Bewohner

