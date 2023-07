Kyle Sandilands und seine Frau sind von Flitterwochen zurück

Kyle Sandilands (52) ist wieder in Down Under! Nach vielen Spekulationen hatte der Radiomoderator seine Beziehung mit Tegan Kynaston öffentlich gemacht. Drei Jahre später wurde es ziemlich ernst zwischen den beiden: Er ging vor seiner Liebsten auf die Knie und machte ihr einen Antrag. Im April dieses Jahres folgte die luxuriöse Traumhochzeit in Sydney. Anschließend ging es für die Frischvermählten in die Flitterwochen. Jetzt sind Kyle und Tegan wieder in Australien gelandet.

Wie Daily Mail berichtet, waren die zwei in den vergangenen sechs Wochen in Südfrankreich im Liebesurlaub. Am Sonntag kamen Kyle und seine Frau in Sydney an, am Montag ging es für den frischgebackenen Vater direkt zum Radiosender. Auf den Schnappschüssen sind Tegan und ihr Mann mit ihrem Sohnemann Otto zu sehen, die am Flughafen angekommen sind.

Am Valentinstag 2022 hatten Kyle und Tegan stolz verkündet, dass sie gemeinsamen Nachwuchs erwarten. "Wir kriegen ein Baby!", erklärte er in seiner "Kyle & Jackie O Show". Zuvor hatte Kyle erklärt, dass er sich durchaus vorstellen könnte, mit seiner Partnerin eine Familie zu gründen.

Anzeige

Getty Images Kyle Sandilands bei den Aria Awards 2017

Anzeige

Splash News / ActionPress Kyle Sandilands mit seiner Frau Tegan Kynaston in den Flitterwochen

Anzeige

Instagram / kyleandjackieo Kyle Sandilands mit seinem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de