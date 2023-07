Beatrice Egli stürzte beim Bergsteigen fast in die Tiefe!

Beatrice Egli (35) schwelgt in Erinnerung! Die schweizer Schlagersängerin hatte 2013 mit ihrem Sieg bei DSDS den Sprung in die Musikwelt geschafft. Seit mittlerweile zehn Jahren hält sich die Blondine an der Spitze der Charts. Doch nicht nur musikalisch klettert die Beauty nach ganz oben. Im August 2021 erklomm die 35-Jährige das 4.478 Meter hohe Matterhorn. Beim Abstieg wurde Beatrice zweimal das Leben gerettet.

"Beim Runtergehen hat meine Bergführerin mich zweimal so gehalten, wo ich echt dachte, jetzt hat sie mein Leben gerettet", erinnert sich die Schlagersängerin in der RBB-Sendung "Studio 3". Damals sei sie mit einer Reisegruppe auf dem sogenannten Todesberg gewesen, als das Unglück passierte: "Ich bin ausgerutscht auf dem Schnee und bin nicht mehr so konzentriert gewesen und müde gewesen."

Die Blondine hatte sich mehr als ein halbes Jahr lang mit intensivem Krafttraining auf ihre Wanderung vorbereitet. "So viele Muskeln hatte ich in meinem Leben noch nie", erzählt die Sängerin. Dennoch habe sich die anstrengende Reise für sie gelohnt: "Daraus habe ich sehr viel Kraft in meinem Leben genommen."

Beatrice Egli im Juli 2021

Schlagersängerin Beatrice Egli, April 2021

Beatrice Egli im März 2023 in ihrer Show

