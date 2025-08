Grammy-Gewinner Flaco Jiménez ist mit 86 Jahren verstorben

Flaco Jiménez galt in den USA als legendärer Musiker und Akkordeonspieler. Nun ist der Sänger im Alter von 86 Jahren verstorben. Das bestätigt jetzt seine Familie in einem Statement auf Facebook. "Mit großer Trauer geben wir heute Abend den Tod unseres Vaters Flaco Jiménez bekannt. Er war von seinen Lieben umgeben und wird uns sehr fehlen", erklärte die Familie. Weiter heißt es, die Angehörigen bitten um Privatsphäre, um in Ruhe trauern zu können. Das Vermächtnis des US-Amerikaners solle aber weiterleben: "Sein Vermächtnis wird durch seine Musik und all seine Fans weiterleben."

Gegenüber der Zeitung The San Antonio Express News gab Flacos Sohn ebenfalls ein Statement ab und enthüllte dabei die letzten Worte seines Vaters: "Ich bin müde!" Die Ikone der Musikrichtung Tex-Mex soll in den vergangenen Wochen und Monaten immens mit seiner Gesundheit gekämpft haben. Erst vor einigen Monaten musste er wegen einer "medizinischen Komplikation" im Krankenhaus behandelt werden. Wobei es sich darum handelte, ist nicht bekannt. Ebenso gibt es keine offiziellen Informationen zur genauen Todesursache. Allerdings hatte Flaco schon in den vergangenen zehn Jahren immer wieder gesundheitliche Probleme und musste mehrfach operiert werden.

Seinen musikalischen Durchbruch erlebte Flaco in den 70ern, als er mit dem Country- und Blues-Musiker Doug Sahm zusammenarbeitete und diesen auch auf Tournee begleitete. Im Laufe seiner Karriere wurde der gebürtige Texaner vor allem aufgrund seiner Fähigkeiten am Akkordeon bekannt. Mit dem Instrument war er unter anderem in Songs von Carlos Santana (78) und den Rolling Stones zu hören. Neben seiner Solokarriere war Flaco auch Mitglied der Bands Texas Tornados und Los Super Seven. Für sein Talent wurde er gleich mehrfach bei den Grammy Awards ausgezeichnet – unter anderem gewann er 1987 in der Kategorie "Beste mexikanisch-amerikanische Darbietung" und 2015 erhielt er den Grammy Lifetime Achievement Award für sein Lebenswerk.

Anzeige Anzeige

Getty Images Flaco Jiménez im September 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Flaco Jiménez im April 1999

Anzeige Anzeige

Getty Images Flaco Jiménez, Grammy-Gewinner

Anzeige