Jamie Foxx wieder gesehen: Oder war es nur sein Stuntman?

Die Fans haben da so eine Theorie... Nur wenige Monate nach seinem 55. Geburtstag war der Schauspieler Jamie Foxx (55) am Filmset seines neuen Streifens zusammengebrochen. Was genau der Grund ist, wurde bisher nicht offiziell bestätigt. Jedoch meinen Insider, dass der US-Amerikaner wohl einen Schlaganfall gehabt hatte. Er scheint mittlerweile wohl auf dem Weg der Besserung zu sein – zeigte sich sogar schon gut gelaunt bei einem Bootsausflug. Oder war es etwa nur Jamies Stuntman?

Darüber spekulieren nun zahlreiche Fans auf Twitter, seitdem das Video des "Sleepless"-Darstellers auf dem Boot veröffentlicht wurde. "Bin ich der einzige, der glaubt, dass das sein Stuntman sein muss? Der Mann war in der Reha, was bedeuten könnte, dass er motorische Störungen hat – und jetzt taucht er plötzlich so cool auf einem Boot auf?", schreibt ein zweifelnder User. Tatsächlich plauderte ein Insider Anfang Juni aus, dass Jamie in einer Reha-Einrichtung angeblich das Laufen wieder neu lernen müsse.

Kurz nachdem das Video erschienen war, meldete sich Jamie auch schon selbst zu Wort – und zwar das erste Mal nach dem medizinischen Vorfall im April dieses Jahres. Auf Social Media bestätigte er, auf einem Boot seine Marke Brown Sugar Bourbon zu feiern: "Boot-Leben. [...] Bleibt gesegnet!"

