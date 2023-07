Langer Wunsch: Anna Adamyan nach Babyparty total überwältigt

Sie kann ihr Glück kaum fassen! Anna Adamyans (27) langersehnter Kinderwunsch ging in Erfüllung: Die Germany's next Topmodel-Bekanntheit wird Mama. Allzu lange dürfte es auch nicht mehr dauern, bis sie ihr kleines Wunder in den Armen halten kann. Bis dahin zelebriert die Influencerin aber noch ihre Schwangerschaft – auch ihre Liebsten feiern sie auf dieser spannenden Reise. Sie schmissen ihr eine Babyparty und Anna ist total berührt von der Geste!

Via Instagram meldet sich die Beauty zu Wort und schreibt rührende Zeilen: "Früher durfte ich die Babypartys meiner Liebsten mit planen — jetzt habe ich selbst eine bekommen. Ich bin immer noch überwältigt von all der Liebe, Mühe und Emotionen." Ihre Freunde und Familie scheinen an wirklich alles gedacht zu haben: "Es gab leckeren selbst gebackenen Kuchen, gebastelte Bilderrahmen, unglaubliches gutes Abendessen und viele Emotionen."

Auch die ein oder andere Träne sei geflossen: "Weil ich einfach mal loslassen konnte." Anna drückte in dem Posting nun ein Mal mehr ihre Dankbarkeit aus und betonte, den Tag niemals vergessen zu werden. Auch ihre GNTM-Kollegin Betty Taube (28) durfte bei der Party nicht fehlen. Liebevoll schmuste sie sich für ein Bild an Annas Bauch.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan neben ihrem Mann Sargis Adamyan

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im Mai 2023

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan und Betty Taube, GNTM-Stars

