Anna Adamyans Babybauch hat noch mal einen Schub gemacht

Anna Adamyan (27) gibt ein Babybauch-Update! Im Dezember des vergangenen Jahres hatte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihren Fans voller Freude mitgeteilt, dass sie nach einem gelungenen Embryotransfer schwanger ist. Sie hatte zuvor mehrfach versucht, ein Baby zu bekommen. Doch wegen ihrer Endometrioseerkrankung blieb ihr Kinderwunsch lange unerfüllt. Inzwischen ist Anna im dritten Trimester und hat bereits einen großen Babybauch – jetzt ist er noch mal ordentlich gewachsen.

In ihrer Instagram-Story präsentierte die 27-Jährige ihren Body von der Seite in enger Sportkleidung. Durch ihre Pose wird erkennbar, dass ihr Babybauch inzwischen deutlich gewölbt ist. "Ich finde, dass der jetzt voll den Schub gemacht hat. Also da ist jetzt noch mal gut was gekommen und es sind ja auch noch ein paar Wochen", erzählte das Model.

Erst vor wenigen Tagen teilte Anna ein Foto, auf dem sie ihren Babybauch an der Seite ihres Mannes Sargis Adamyan (30) in Szene setzte. "Auf die Liebe", kommentierte die Influencerin. Die beiden sind bereits seit über neun Jahren ein Paar und haben im August 2021 standesamtlich geheiratet.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan neben ihrem Mann Sargis Adamyan

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

