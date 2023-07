Nach Zusammenbruch: Jamie Foxx empfängt noch keinen Besuch!

Er befindet sich noch immer auf dem Weg der Besserung! Im April war Jamie Foxx (55) plötzlich am Filmset von "Back in Action" zusammengebrochen, woraufhin der Schauspieler in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Momentan soll sich der 55-Jährige in einer Reha erholen. Zwar sind die genauen Umstände immer noch unklar – Insider meinen jedoch, dass Jamie einen Schlaganfall gehabt hatte. Jetzt gibt es Neuigkeiten zu Jamies gesundheitlichen Zustand!

Ein Insider äußert sich nun gegenüber People zu Jamies aktuellem Zustand. "Er lässt es einfach ruhig angehen. Er hat noch keinen Besuch oder so etwas", erklärt die Quelle. Auch soll es dem Schauspieler nach seinem Aufenthalt in einem Rehabilitationszentrum angeblich wieder "richtig gut" gehen.

Am Montag brach Jamie via Twitter sein Schweigen und meldete sich erstmals seit März wieder zu Wort. In dem Post schwärmte der "Django Unchained"-Star von einer Bootsfahrt, auf der er zusammen mit seiner Marke Brown Sugar Bourbon gefeiert habe: "Bootsleben. [...] Bleibt alle gesund!"

Getty Images Jamie Foxx während einer Gala im Jahr 2022

Getty Images Jamie Foxx, 2018

Getty Images Jamie Foxx, August 2022

