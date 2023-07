Patrick Romer datet Gloria: Was sagt seine Ex Antonia dazu?

Wie geht es Antonia Hemmer (23) damit? Die Influencerin war durch ihre Teilnahme an Bauer sucht Frau bekannt geworden. In der Datingshow hatten sie den Landwirt Patrick Romer (27) kennen und lieben gelernt. Sogar Das Sommerhaus der Stars konnten sie gewinnen. Doch nur kurz nach der Show trennten sich die zwei – und das nicht unbedingt im Guten. Jetzt datet Patrick eine andere Reality-TV-Bekanntheit – und was sagt Antonia dazu?

Im Promiflash-Interview plaudert sie über ihren Ex und dessen Flirt Gloria Glumac – und findet tatsächlich nette Worte: "Wir sind getrennt. Er kann sich natürlich nach anderen Frauen umschauen. Es ist Gloria geworden, vielleicht passt es. Ich wünsche ihnen alles Gute." Die einstige Temptation Island-Kandidatin könnte auch Patricks Typ sein. "Sie ist eine sehr toughe, ist blond – und mir ähnlich vom Typ", führt Antonia aus.

Wer nicht wirklich an diese Liebelei glaubt, ist Anastasiya Avilova (34). Die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin hatte angeblich auch was mit Patrick – bis sie merkte, dass er zweigleisig fährt. Die Beauty sprach ihn sogar auf Gloria an. "Noch am Samstag hat er behauptet, er sei in Gloria auf gar keinen Fall verliebt. Sie verstehen sich zwar gut, aber sie hätte sich da was eingebildet", soll Patrick Anastasiya genervt erzählt haben.

Instagram / antonia_hemmer Patrick Romer und Antonia Hemmer, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2022

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Realitystar

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova, ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin

