Bachelorette Jennifer war während Schwangerschaft alleine!

Die schönste Zeit war für Jennifer Saro auch die schwerste! Heute startete endlich die neue Staffel von Die Bachelorette. In diesem Jahr verteilt Jennifer die Rosen – und hofft unter den Kandidaten ihren Traummann zu finden. Dabei schaut die Influencerin aber nicht nur, wer zu ihr passt, sondern auch zu ihrem Sohn. Die Beauty ist nämlich bereits stolze Mutter. Doch es war nicht immer leicht für Jennifer – denn sie war während der Schwangerschaft ganz alleine...

In der ersten Folge der Kuppel-Show ließ die Rosenverteilerin eine schwierige Phase in ihrem Leben Revue passieren. "Ich wünsche wirklich niemandem, dass er alleine schwanger ist. Das ist einfach nicht schön", gestand Jennifer ehrlich. Sie hätte gerne einen Partner an ihrer Seite gehabt, mit dem sie sich hätte austauschen können. "Wenn ich vor Glück geweint habe, war ich alleine. Wenn ich mir Sorgen gemacht habe, war ich alleine", schilderte die Mama eines Sohnes mit Tränen in den Augen.

Auf ihre Mama konnte und kann Jennifer aber immer zählen. Inzwischen lebt diese auch in Berlin und unterstützt ihre Tochter, wo sie nur kann. Genauso wie ihre Freundin Melli – während Jennifer als Bachelorette vor der Kamera stand, kümmerte sich sie um ihren kleinen Sohn. "Ich weiß einfach, dass du dich mit deiner ganzen Liebe um ihn kümmert wirst", schwärmte die Content Creatorin.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

Jennifer Saro, Bachelorette 2023

Jennifer Saro, Bachelorette 2023

Jennifer Saro, Bachelorette 2023

