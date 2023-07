Kevin Costner muss seiner Ex 117.000 Euro Unterhalt zahlen

Was Christine Baumgartner (49) von dieser Summe wohl hält? Das Model war 18 Jahre lang mit Kevin Costner (68) verheiratet. Vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass sich die beiden getrennt haben. Kurz darauf hatte die dreifache Mutter die Scheidung eingereicht. Seitdem liefert sich das Ex-Paar einen Rosenkrieg, zuletzt konnten sie sich nicht auf die Unterhaltungszahlungen einigen. Das Gericht hat entschieden: Kevin muss Christine monatlich rund 117.000 Euro zahlen.

Wie Fox News berichtet, wollte die 49-Jährige mehr Geld von ihrem einstigen Partner – Christine hatte sich Unterhaltszahlungen in Höhe von 225.000 Euro pro Monat gewünscht. Bei dem richterlichen Beschluss handelt es sich allerdings nicht um eine finale Entscheidung, denn es soll noch zu einer weiteren Anhörung kommen. Kevin dagegen wollte an seine Ex einen nicht so hohen Betrag zahlen.

Der "Yellowstone"-Darsteller war bereit gewesen, monatlich 47.000 Euro an die Mutter seiner Kinder abzudrücken. Doch in den Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, war Christine alles andere als einverstanden. Sie soll erklärt haben, dass dies nicht ausreiche, um ihrem Nachwuchs den gewohnten Lebensstil bieten zu können.

