Richter entscheidet: Kevin Costners Ex muss bald ausziehen!

Ein kleiner Erfolg für Kevin Costner (68)! Der Schauspieler und seine Noch-Frau Christine Baumgartner (49) hatten kürzlich ihre Trennung bekannt gegeben. Seitdem liefern sich die beiden eine erbitterte Schlammschlacht. Dem Hollywood-Star geht es dabei vor allem um das gemeinsame Haus – er forderte seine Ex schon mehrmals auf, auszuziehen und setzte zuletzt sogar eine Deadline. Nun hat ein Gericht zugunsten Kevins entschieden: Christine muss noch diesen Monat aus dem Haus raus!

Laut TMZ wurde diese Entscheidung am Mittwoch von einem Richter getroffen. Dabei erklärte er Kevin und Christines Ehevertrag für gültig. Darin wurde nämlich festgesetzt, dass die 49-Jährige im Falle einer Scheidung einen bestimmten Zeitraum hat, um das Haus zu verlassen. Als Auszugsdatum wurde ihr nun der 31. Juli genannt. Die Anwälte der dreifachen Mutter argumentierten direkt dagegen: Das sei nicht genug Zeit, um einen neuen Wohnsitz zu finden. Doch ein Antrag auf Fristverlängerung wurde vom Gericht abgelehnt.

Für Kevin dürfte diese Entscheidung ein großer Erfolg sein – denn in den vergangenen Wochen hatte ihm seine Ex so einiges unterstellt. Mit so einem Rosenkrieg habe er laut Radar Online überhaupt nicht gerechnet. Er habe angenommen, dass die zwei ihre Scheidung ohne Probleme durchziehen könnten. "Kevin war so schockiert. Christine hat ihn [...] furchtbar aussehen lassen", betonte ein Insider.

Kevin Costner mit seiner Frau Christine Baumgartner und den drei gemeinsamen Kindern

Christine Baumgartner und Kevin Costner im März 2022

Kevin Costner im Februar 2023

