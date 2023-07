Offiziell? Hanna Schlönvoigt hält Händchen mit Giovanni!

Ist die Liebe zwischen Hanna Schlönvoigt (27) und Giovanni Angiolini nun endlich offiziell? Hanna und ihr Ex-Mann Jörn Schlönvoigt (36) machten im Oktober 2022 ihr Ehe-Aus publik. Das Model sorgte danach für neue Liebesgerüchte: Sie und der Arzt wurden knutschend gesichtet und verbrachten auch schon romantische Stunden in Madrid. Jetzt teilt Hanna einen Schnappschuss im Netz, der sie und Giovanni Hand in Hand zeigt.

In ihrer Instagram-Story teilt die Mutter einer Tochter ein Foto von sich und ihrem Liebsten. Hanna postet ein Bild, auf dem sie und ihr Neuer Händchen halten. Dazu schreibt die Beauty: "Vormittagsbesuch" mit einem roten Herz-Emoji. Die beiden scheinen gerade Urlaub in Giovannis Heimat Italien zu machen: In ihrer nächsten Story-Sequenz verlinkt sie nämlich den Standort Turin.

Doch kann Hanna mittlerweile Italienisch? Anfang des Jahres teilte die 27-Jährige via Instagram einen Schnappschuss, der eine Kaffeetasse und ein Italienisch-Wörterbuch zeigte. "Aufgeregt, eine neue Sprache zu lernen", schrieb sie damals zu dem Posting.

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt im November 2022

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn und Hanna Schlönvoigt

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt im Dezember 2021

