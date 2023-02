Für Giovanni? Hanna Schlönvoigt will italienisch lernen!

Hanna Schlönvoigt (27) erweitert ihren Horizont! Seit der Trennung von ihrem Ehemann Jörn Schlönvoigt (36) gibt es Gerüchte, dass sie mit dem italienischen Arzt Giovanni Angiolini anbandelt – die beiden wurden bereits innig knutschend gesichtet. Das Model und der Ex von Michelle Hunziker (46) waren sogar schon gemeinsam im Urlaub in Madrid. Im Heimatland ihres neuen Liebsten will Hanna sich jetzt offenbar auch verständigen können.

Denn sie lernt schon fleißig Giovannis Muttersprache! Auf Instagram teilte Hanna das Foto ihrer Kaffeetasse – und daneben liegt ein Italienisch-Wörterbuch. "Aufgeregt, eine neue Sprache zu lernen", schrieb sie dazu. Scheint ganz so, als würde die Mutter einer Tochter dem Mediziner bald italienische Liebesschwüre machen können...

Hannas Engagement für Giovanni wird den sicher freuen – aber was sagt ihr Noch-Ehemann Jörn dazu? Der GZSZ-Darsteller stellte schon mehrfach klar, dass er nichts gegen ihre neue Beziehung hat und seiner Ex nur das Beste wünscht. "Ich finde das gut. Ich hoffe, er kann richtig gut kochen. Ich liebe die italienische Küche. Warum sollte ich damit ein Problem haben?", hatte er gegenüber Bild deutlich gemacht.

Giovanni Angiolini auf dem Raffaello Summer Day Event 2022

Hanna Schlönvoigt, Model

Hanna und Jörn Schlönvoigt auf den Malediven

