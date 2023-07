Erste Folge: "Die Bachelorette"-Boys fallen im Netz durch!

Die Zuschauer konnten sie wohl nicht von sich überzeugen! Seit gestern werden bei Die Bachelorette wieder Rosen verteilt! In die Rolle der Rosenkavalierin schlüpft in diesem Jahr Jennifer Saro. 18 Männer kämpfen dabei in der Sendung um das Herz der Influencerin. Zwei von ihnen wurden bereits von der Beauty aussortiert. Doch auch die übrigen Boys können wohl nicht so recht von sich überzeugen – zumindest die Zuschauer nicht!

Bei den Nutzern auf Twitter fallen die Teilnehmer gnadenlos durch. "Diese Proleten. Das ist ja kaum auszuhalten" oder "Das ist ja mal wieder eine schöne Ansammlung kleiner Teelichter", äußern sich die Fans enttäuscht auf der Plattform. Bei der Episode soll es sich sogar um den schlimmsten Auftakt aller Zeiten handeln! Ein Zuschauer zeigt sich jedoch zuversichtlich: "Vielleicht hatten die normalen Männer noch keine Sendezeit. Hoffen wir mal auf das Beste."

Für Tim und Thomas hat die Liebesreise bereits in der ersten Folge ein Ende. Ob wohl Aufregung dahintersteckte, dass Letzterer nicht überzeugen konnte? Thomas findet nämlich, dass er sein Potenzial nicht habe zeigen können: "Ich glaube, ich hätte einfach ein paar Minütchen mehr mit ihr gebraucht, aber jetzt ist es so."

"Die Bachelorette" 2023 Mike und Oguzhan in "Die Bachelorette" 2023

"Die Bachelorette" 2023 David in "Die Bachelorette" 2023

RTL / Markus Hertrich Thomas, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2023

