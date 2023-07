Nach Krankenhaus: Jamie Foxx "noch nicht bei 100 Prozent"

Wie geht es ihm wirklich? Jamie Foxx (55) hatte sich nach einem medizinischen Notfall sehr lange im Krankenhaus und danach in der Reha aufgehalten. Angeblich hat der "Django Unchained"-Darsteller einen Schlaganfall erlitten – offiziell bestätigt wurde das aber bisher nicht. Zuletzt betätigte der Schauspieler sich schon wieder sportlich: Er hat seinen Golfschwung geübt. Doch wie fit ist der 55-Jährige inzwischen wirklich?

"Jamie geht es viel besser und er fängt an, sich wieder wie er selbst zu fühlen. Er ist nicht bei 100 Prozent und lässt es immer noch ruhig angehen, aber er ist definitiv auf dem Weg der Genesung", berichtet eine Quelle gegenüber Us Weekly. Obwohl sich der Oscar-Preisträger während seiner Genesung weiterhin zurückhält, stellt die Quelle fest, dass sich Jamie "wirklich gut fühlt und sich darauf freut, wieder an die Arbeit zu gehen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist."

Jamies Tochter Corinne Foxx (29) veröffentlichte im April im Namen ihrer Familie eine Erklärung, in der sie enthüllte, dass der Schauspieler eine "medizinischen Komplikation" erlitten habe. Sie bemerkte damals, dass ihr Vater dank schnellem Handeln und großer Fürsorge bereits auf dem Weg der Genesung sei. Die genaue Ursache verriet Corinne allerdings nicht.

Jamie Foxx, "Django Unchained"-Darsteller

Jamie Foxx, Schauspieler

Jamie Foxx bei der Premiere von "Day Shift"

