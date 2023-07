"Sieht gesund aus": Jamie Foxx geht nach Krankheit golfen

Jamie Foxx (55) scheint auf dem Weg der Besserung zu sein. Der Schauspieler war im April plötzlich am Filmset von "Back in Action" zusammengebrochen, woraufhin er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Dort verbrachte er einige Zeit und soll sich nun in der Reha befinden. Angeblich habe der "Django Unchained"-Darsteller einen Schlaganfall erlitten. Zuletzt wurde Jamie zufrieden auf einem Boot gesichtet. Nun berichtet ein weiterer Beobachter, dass es ihm wohl gut gehe.

Eine Quelle berichtete gegenüber People, dass der 55-Jährige in der Nähe von Chicago auf einem Golfplatz unterwegs war. "Er sieht gesund aus", meinte der Informant über seine Beobachtung des Texaners. "Er brauchte keine körperliche Hilfe", ergänzte der Augenzeuge. Er habe seinen Golfschwung geübt, bevor er mit Freunden in einen privaten Veranstaltungsort einkehrte.

TMZ hatte zuletzt ein Video veröffentlicht, welches Jamie am vergangenen Sonntag bei einer Bootsfahrt zeigt. Der Hollywood-Star sitzt darin mit einigen Bekannten zusammen und genießt die Fahrt auf dem Wasser. Er scheint zufrieden und winkt den Paparazzi.

Instagram / iamjamiefoxx Jamie Foxx, Schauspieler

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Getty Images Jamie Foxx im Februar 2023

