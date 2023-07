Gedatet? Oguzhan kennt Bachelorette Jenny schon von Tinder

Für Oguzhan Gencel ist es nicht das erste Treffen mit der Bachelorette! Am Mittwochabend ging die neue Staffel der Datingshow an den Start. Jennifer Saro lernte dort ihre 18 Kandidaten kennen und durfte die ersten Gespräche mit den Anwärtern auf ihr Herz führen. Unter diesen war auch Oguzhan. Und der verschaffte sich direkt die Aufmerksamkeit der Rosenverteilerin – doch nicht zum ersten Mal: Denn der Hamburger und Jenny kannten sich bereits!

Schon nach der Begrüßung erklärte der Fuhrparkleiter, die Mama eines Sohnes komme ihm bekannt vor. Im Gespräch mit seinen Kumpels fiel es ihm dann ein – und prompt konfrontierte er Jenny: "Kannst du dich eigentlich an mich erinnern? Wir haben uns vor sechs Jahren mal kennengelernt. Auf Tinder!" Oguzhan erklärte weiter, die zwei hätten sich auch getroffen – doch für die Brünette kam das überraschend: "Sehe ich zum ersten Mal in meinem Leben!" Später erinnerte sich Jenny tatsächlich, versicherte aber: "Wir hatten auf jeden Fall nichts miteinander!"

Der selbstbewusste Auftritt des 27-Jährigen kam nicht nur bei der Beauty, sondern auch den Zuschauern nicht so gut an. Im Netz zerreißen sich die Fans nach der Show das Maul über Oguzhan. "Der Typ geht einfach gar nicht. Welche Frau fährt auf so was ab? Sorry, nicht böse gemeint – der hat ja null Anstand", schimpfte ein User auf Instagram.

Jennifer Saro, Bachelorette 2023

Oguzhan, Bachelorette-Kandidat 2023

Jennifer Saro, Bachelorette 2023

