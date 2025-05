Clip veröffentlicht: Jennifer Iglesias droht Ozan mit Anwalt

Zwischen Jennifer Iglesias (26) und Ozan Gencel bahnt sich ein handfester Streit an. Die Reality-TV-Stars gerieten nach der neuesten Folge von "Match My Ex" aneinander – dort hatte Jennifer öffentlich behauptet, sie und ihr Ex Lukas Baltruschat (30) seien nie ein Paar gewesen. Ozan, ein enger Freund von Lukas, konterte prompt und veröffentlichte ein Video, das Jennifer und Lukas turtelnd zeigt. Das brisante Material veröffentlichte Ozan ohne ihr Einverständnis – für die Love Island-Bekanntheit ein echter Affront.

In ihrer Instagram-Story echauffiert sich Jennifer und bezeichnet Ozan als "Kakerlake". "Der liebe Herr wird auf jeden Fall von meinen Anwälten hören, von der Polizei vielleicht auch, wenn ich die Anzeige erstatte", wettert sie drauflos. Da das Video im privaten Raum aufgenommen und ohne ihre Erlaubnis veröffentlicht wurde, sei Ozan rechtlich einen Fehler eingegangen. "Das ist alles maximal illegal und wird seine Konsequenzen haben. Scheiße für ihn, toll für mich, weil ich werde auf jeden Fall ein bisschen Geld abstauben", grinst Jennifer.

Jennifer und Lukas hatten sich bei Are You The One – Reality Stars in Love erstmals getroffen und auch nach der Show weiter kennengelernt. Lukas ließ sich sogar ein Liebestattoo stechen – doch dann war plötzlich alles aus und vorbei. Bei "Match My Ex" leugnete Jennifer die Verbindung schließlich. "Also erstens soll der mal die ganzen Gerüchte aufklären, dass wir in einer Beziehung waren. Wir waren nicht in einer [...] Beziehung", betonte sie.

