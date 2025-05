Ozan Gencel reagiert auf Jennifer Iglesias' Anwaltsdrohung

Zwischen Oguzhan Gencel und Jennifer Iglesias (26) gibt es aktuell mächtig Zoff: Grund ist die unerlaubte Veröffentlichung eines privaten Turtelvideos, das die "Match My Ex"-Bekanntheit mit Realitystar Lukas Baltruschat (30) zeigt. Nachdem Jenny Ozan jüngst mit ihrem Anwalt und der Polizei gedroht hatte, meldet sich dieser nun auf Instagram zu Wort. "Ich kann offiziell Jenny nicht mehr ernst nehmen. Die hat mich ja blockiert", merkt der Influencer an und behauptet: "Ich bin mal gespannt, wann sich der Anwalt meldet."

Er betont, dass er den Wirbel um das veröffentlichte Video nicht nachvollziehen kann: "Als ob ich was Falsches gemacht habe. Ist in meiner Wohnung und hat selber das Video auf ihrem Handy und ich bin der Buhmann." Ferner wünscht sich der Germany Shore-Star, dass Jennifer zu ihrer Verbindung mit seinem Kumpel Lukas steht und sinniert: "Wie kann man so krass alles verleugnen. Sag doch: 'Ja, ich war mit Lukas zusammen für drei bis vier Monate.' Wie eine erwachsene Frau, es ist doch überhaupt nicht schlimm." Ein wenig zu sticheln, kann sich Ozan letztendlich nicht verkneifen und kommentiert Jennys Anwaltsdrohung belustigt mit den Worten: "Kleiner Drache spuckt Flämmchen."

Angefangen hatte das Drama, da Jennifer in der Show "Match My Ex" der Meinung war, dass Lukas und sie nie ein Paar gewesen seien. Ozan konterte ihre Behauptung schließlich mit einem Video, das ihre Verbindung zu seinem Freund belegen sollte. Damals bandelten Lukas und die Medienpersönlichkeit in der Datingshow Are You The One – Reality Stars in Love an und trafen sich auch nach dem Format privat. Mittlerweile läuft zwischen den beiden jedoch nichts mehr und laut Jenny gab es nie eine Beziehung.

Instagram / lukascharles_ Ozan Gencel und Lukas Baltruschat, Realitystars

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Realitystar

