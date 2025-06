Nach Party-Leben: Ozan Gencel wünscht sich Frau und Kinder

Oguzhan Gencel, auch Ozan genannt, ist bekannt aus Reality-Shows wie Are You The One? und Die Bachelorette. Nun überraschte er mit seiner Lebensplanung. In einer Instagram-Fragerunde teilte der TV-Star mit, dass er inzwischen einen Job am Hamburger Hafen begonnen hat. Auf die Frage, wo er sich in Zukunft sehe, antwortete Ozan: "Ich will echt in den nächsten drei Jahren, wenn möglich, heiraten und Vater werden. In einer geilen Penthouse-Wohnung zentral in Hamburg wohnen, wenn möglich, gesund und munter meinem 9-5-Job im Hafen nachgehen."

Doch das heißt nicht, dass Fans zukünftig auf ihn im TV verzichten müssen. Denn Ozan erklärte, er wolle "Reality weiter ausbauen und euch so gut wie möglich unterhalten. Alles andere kann mich gerne überraschen." Zuletzt hatte Ozan in Interviews betont, wie wichtig ihm die positiven Reaktionen seiner Community sind, die ihn auch durch schwierige Zeiten begleitet haben.

Ozan ist kein Unbekannter, wenn es darum geht, in Reality-Formaten für Aufmerksamkeit zu sorgen. Bereits in der Vergangenheit fiel er mit seinem Verhalten bei Party-Events auf. Vor allem bei Germany Shore zeigten sich viele Zuschauer empört über sein Verhalten gegenüber den Frauen in der Sendung. Ob seine Zukunftspläne aufgehen, bleibt abzuwarten.

Instagram / ozan_gncl Oguzhan Gencel, Reality-Star

RTL Oguzhan Gencel, "Die Bachelorette"-Kandidat 2023

