Geht da was? Italienische Royal schwärmt von Prinz Christian

Prinz Christian von Dänemark (17) hat offenbar eine Verehrerin. Als ältester Sohn des dänischen Kronprinzen Frederik (55) und dessen Frau Prinzessin Mary (51) wird der Nachwuchs-Royal eines Tages mal auf dem Thron sitzen. Besonders sein Adelsstatus dürfte ihn für weibliche Royal-Fans interessant machen. Allerdings war bis zuletzt nicht bekannt, ob der 17-Jährige eine Freundin hat. Doch nun scheint sich eine andere Royal sehr für Christian zu interessieren.

Im Mai gastierte die Formel 1 in Monaco. Das Rennen ist jedes Jahr ein Event für Royals und Stars aus aller Welt. So auch für Christian. Und dort wurde er wohl im Backstage-Bereich sehr innig mit einer hübschen Blondine gesehen. Dabei handelte es sich wohl um die sizilianische Prinzessin Maria Chiara di Borbone. Im Interview mit der italienischen Tageszeitung Corriere Della Sera schwärmt Chiara jetzt in den höchsten Tönen von dem Prinzen: "Er ist sehr sportlich, er läuft gerne, spielt Tennis, er ist sehr diszipliniert. [...] Christian weiß zwar, wo er herkommt, aber er kann auch mal locker sein."

Aber wer ist die italienische Royal eigentlich? Chiara ist die Tochter von Prinzessin Camilla und Prinz Carl von Castro. Das herzogliche Haus ist ein Zweig der spanischen Königsfamilie und lebt ein Leben im Luxus. Die 18-jährige Chiara zeigt sich bei Instagram gerne mit allerlei Luxusmarken. Oft an ihrer Seite zu sehen ist ihre ältere Schwester Prinzessin Maria Carolina.

Prinzessin Maria Chiara, März 2023

Prinz Christian von Dänemark, August 2021

Prinzessin Maria Carolina und Prinzessin Maria Chiara

