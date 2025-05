So schlägt sich Prinz Christian während Militärausbildung

Prinz Christian (19) arbeitet hart beim dänischen Militär. Erst vor wenigen Tagen unterzog sich der Sohn von König Frederik X. (56) und Königin Mary (53) einer intensiven Militärübung bei den Garde-Husaren – das Ganze dauerte vier Tage. Dabei zeigte sich der dänische Thronfolger von einer völlig anderen Seite: Einige Aufnahmen dokumentieren ihn in Tarnkleidung mit Waffe und teilweise bis zur Brust im Wasser stehend. Das Prozedere umfasste eine anstrengende Marschleistung von rund 65 Kilometern, während den Teilnehmern nur begrenzte Nahrungsrationen und wenig Schlaf zur Verfügung standen.

Christians Engagement und seine Entschlossenheit beim Militär bleiben nicht unbemerkt – schon in wenigen Monaten wird der Royal seinen nächsten Meilenstein im Rahmen der Ausbildung angehen. "Seine Königliche Hoheit, der Kronprinz, ist jetzt Gardehusar und wird ab August seine Ausbildung zum Leutnant fortsetzen", heißt es dazu in dem Social-Media-Post, der Christian in Action zeigt. Die Zeit beim dänischen Wehrdienst soll ihm mehr Lebenserfahrung und Unabhängigkeit schenken – Qualitäten, die ein künftiger König definitiv haben sollte. Kleiner Funfact: Unter seinen Kameraden wird Christian "Trekroner" genannt – was übersetzt so viel wie "Drei Kronen" heißt.

Nach seinem Schulabschluss am Ordrup Gymnasium in Charlottenlund nahm sich der 19-Jährige bewusst einige Monate Zeit, um in Ostafrika internationale Erfahrungen zu sammeln. Anfang Februar trat er schließlich den Militärdienst an, um militärische Disziplin zu erlernen und Verantwortung zu übernehmen. Damit tritt Christian in die Fußstapfen seines Vaters Frederik, dessen militärische Laufbahn sich definitiv sehen lassen kann: So war er Elitesoldat der Marine und Militärpilot. Christians Großmutter, Königin Margrethe (85), diente ebenfalls einst beim Militär.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Christian im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Frederik, Prinz Christian und Prinzessin Mary im Oktober 2023

Anzeige Anzeige