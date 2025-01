Offiziell: Prinz Christians Militärdienst beginnt im Februar

Kronprinz Christian von Dänemark (19) wird ab dem 3. Februar 2025 seine viermonatige Wehrpflicht beim Gardehusarregiment in der Antvorskov-Kaserne in Slagelse antreten. Diese Information bestätigte der Oberst Jørn Christensen gegenüber Sjællandske Nyheder. Der königliche Nachwuchs kehrt damit aus dem Ausland zurück. Laut einem Social-Media-Beitrag des Kronprinzen freut er sich auf diese neue Herausforderung, nachdem er die Weihnachtszeit mit seiner Familie verbracht hatte. Die Vorbereitungen in der Kaserne laufen bereits und die Verantwortlichen begrüßen das gesteigerte öffentliche Interesse an der Einheit.

Vor seiner Rückkehr nach Dänemark hatte der 19-Jährige eine längere Reise durch Ostafrika unternommen, die Teil einer royalen Tradition ist. Während dieser Zeit war er auf zwei Farmen in den Alltag eingebunden und erledigte praktische sowie administrative Aufgaben. Außerdem lernte er mehr über Naturschutz in der Region. Sein Aufenthalt umfasste aber nicht nur Arbeit: Auf Sansibar ließ sich der Partyprinz, wie die dänische Presse ihn nennt, zusammen mit Freunden am malerischen Strand von Paje blicken und genoss Spiele wie Volleyball.

Die dänische Königsfamilie folgt mit solchen Auslandsreisen einem alten Brauch: Bereits frühere Thronfolger wurden ermutigt, internationale Erfahrungen zu sammeln, bevor sie den offiziellen Pflichten nachkamen. Mit dieser Tradition sollen Einblicke in andere Kulturen und ein erweitertes Verständnis für globale Zusammenhänge gefördert werden. Christian hat somit eine wichtige Etappe hinter sich – und tritt mit seinem Engagement in der Antvorskov-Kaserne in die Fußstapfen vieler Mitglieder seiner Familie, die einen ähnlichen Weg gegangen sind.

MEGA Prinz Frederik, Prinz Christian und Prinzessin Mary von Dänemark, Oktober 2023

Getty Images Prinz Christian beim Neujahrsempfang, Januar 2025

