Prinz Christian gewährt Einblicke in Ostafrika-Aufenthalt

Prinz Christian (19) von Dänemark zog am 4. September nach Ostafrika. Nach seinem bestandenen Abitur trat der Sohn von König Frederik X. (56) und Königin Mary seine viermonatige Auslandsreise an. Schon zu seinem Geburtstag im Oktober teilte der Thronfolger einen ersten Einblick in seinen Aufenthalt. Kürzlich veröffentlichte der Prinz weitere Schnappschüsse auf Instagram. Auf diesen ist zu erkennen, wie der Royal fleißig mit anpackt. Der Kronprinz von Dänemark ist eigentlich einen ganz anderen Alltag gewohnt – aber der Ostafrika-Aufenthalt scheint ihm trotz fehlenden Glamours zu gefallen. Unter seinen Bildern schwärmt er: "Das Essen, die Kultur, das Klima, die Tierwelt, die Aufgaben und die Menschen machen es zu einer Erfahrung, die ich nie vergessen werde."

Prinz Christian habe in den letzten Wochen im Naturschutz gearbeitet. Er beobachtete und registrierte Tiere im Busch und kümmerte sich um das Büro auf der Farm. In einem Video des Posts ist zu sehen, wie nahe Christian den Wildtieren kommt. Zudem schöpfte er Wasser und habe beim Hausbau für seine Mitarbeiter geholfen. Neben der harten Arbeit durfte aber auch der Spaß nicht zu kurz kommen. "Ich habe auch schon einige gute Fußballspiele mit den Einheimischen gespielt", erzählte Christian auf der sozialen Plattform.

Bereits im Februar erwartet den Kronprinzen die nächste Herausforderung: Er wird seinen Militärdienst beim Gardehusarregiment in Slagelse antreten. In ein paar Wochen wird Christian aber erst mal zu seinen Eltern nach Dänemark zurückkehren. Dort wird er gemeinsam mit ihnen, seiner Großmutter Königin Margrethe und seinen Geschwistern Prinzessin Isabella (17), Prinzessin Josephine und Prinz Vincent (13) Weihnachten feiern.

Anzeige Anzeige

Instagram / detdanskekongehus Prinz Christian in Ostafrika, November 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress / Dutch Press Photo Agency König Frederik und Königin Mary mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige