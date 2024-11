Kronprinz Christian beginnt bald den Wehrdienst in Dänemark

Prinz Christian von Dänemark (19) hat seine aufregenden Zukunftspläne enthüllt: Ab Februar wird er als Militäranwärter beim Gardehusarregiment in Slagelse antreten. Der Thronfolger, der kürzlich seinen Geburtstag feierte, gab diese Neuigkeit über das offizielle Instagram-Konto der dänischen Königsfamilie bekannt. Derzeit ist der Adlige schon fast seit drei Monaten in Ostafrika, wo er sich unter anderem für den Naturschutz engagiert. "Ich lerne viel über das Leben hier unten und habe geholfen, neue Häuser für die Mitarbeiter zu bauen. Ich habe auch schon einige gute Fußballspiele mit den Einheimischen gespielt", berichtet Christian. Die Rückkehr nach Dänemark ist planmäßig für Ende des Jahres vorgesehen, um die Weihnachtstage im Kreis seiner Familie zu verbringen.

Zu dem Statement fügt Christian einige Fotos aus seiner Zeit in Afrika an. Unter anderem sieht man ihn beim Fußballspielen oder bei der Behandlung eines Wildtieres. Die Royal-Fans sind begeistert von dem Beitrag. "Wir zu Hause sind sehr stolz auf dich. Wie immer repräsentiert das dänische Königshaus unser Land auf die beste Art und Weise" oder "Du wirst ein König sein, auf den wir stolz sein werden", lauten nur zwei der begeisterten Stimmen.

Am 15. Oktober wurde der junge Prinz 19 Jahre alt. Auch an seinem Ehrentag befand sich Christian bereits in Afrika. "Seine Königliche Hoheit, der Kronprinz, wird heute 19 Jahre alt. Der Kronprinz hält sich derzeit in Ostafrika auf und feiert deshalb den Tag unter wärmerem Himmel!", verkündete der dänische Palast auf Social Media und fügte ein Foto hinzu, auf dem das Geburtstagskind glücklich in die Kamera grinste.

MEGA Prinz Christian im August 2024

ActionPress Prinz Christian von Dänemark

