Das Königshaus sendet Weihnachtsgrüße mit Prinz Christian

Das dänische Königshaus meldet sich pünktlich zu Weihnachten auf Instagram. Auf einem schönen Familienfoto posiert die Verwandtschaft vor dem Schloss Marselisborg. "Wir wünschen Ihnen ein friedliches und glückliches Weihnachtsfest", heißt es in der Bildunterschrift. Mit von der Partie sind König Frederik X. (56) und Königin Mary (52) sowie Margrethe (84), bei der alle zum Fest eingeladen sind. Außerdem strahlen die Zwillinge Vincent (13) und Josephine (13), Prinzessin Isabella (17) und sogar Prinz Christian (19) in die Kamera. Der 19-Jährige kommt anscheinend extra zu Weihnachten von seiner Reise aus Afrika zurück.

Zuvor zog der Prinz am 4. September nach Ostafrika, um nach seinem Abitur für den Naturschutz zu arbeiten. Ganze vier Monate hatte er damit verbracht, Tiere zu registrieren und Büroarbeiten zu erledigen. Richtig mit angepackt hat der Thronfolger, wie auf Instagram zu sehen ist, aber trotzdem. Trotz der unterschiedlichen Kulturen schwärmt er unter seinen Beiträgen: "Das Essen, die Kultur, das Klima, die Tierwelt, die Aufgaben und die Menschen machen es zu einer Erfahrung, die ich nie vergessen werde."

Die Familie wird den Aufenthalt des Prinzen über Weihnachten vermutlich besonders genießen. Für ihn steht nach den Feiertagen schon das nächste Abenteuer an. Im Februar soll er einen Militärdienst beim Gardehusarregiment in Slagelse antreten, das verkündete er ebenfalls auf der Social-Media-Plattform. Bei den Fans sorgte die Ankündigung für große Begeisterung: "Du wirst ein König sein, auf den wir stolz sein werden." Auch ein weiterer Kommentar bezieht sich auf die Fußstapfen seines Vaters, in die er in Zukunft treten wird: "Wie immer repräsentiert das dänische Königshaus unser Land auf die beste Art und Weise."

Instagram / detdanskekongehus Prinz Christian in Ostafrika, November 2024

Getty Images Prinz Christian, Kronprinz Dänemarks

