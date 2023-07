Heute sind sie Weltstars: BTS waren früher absolute Nobodys!

BTS haben sich durchkämpfen müssen! 2013 hatten Namjoon, Jin (30), Suga (30), j-hope, V (27), Jimin und Jungkook (25) mit ihrer Single "No More Dream" ihr Debüt gegeben. Die sieben Männer sind heute echte Weltstars – sie waren sogar schon für einen Grammy nominiert. Mit Hits wie "Fake Love", "DNA" oder auch "Dynamite" sorgt die K-Pop-Sensation weltweit für gute Laune. Doch auch BTS hatte, ehe der Durchbruch gelang, einen langen Weg vor sich – und dieser war verdammt steinig!

In ihrem Buch "Beyond the Story" blickt die Boygroup unter anderem auf ihre Anfänge zurück. Darin gehen die Jungs auf einen prägenden Moment ein: 2014 hatten sie entsetzt feststellen müssen, dass nicht für einen MAMA Award nominiert waren. "Man hat sich wegen der ausgebliebenen Nominierung auch über uns lustig gemacht", erklärte V dazu. Generell waren sie nicht gerade warm in der Branche empfangen worden. "Die Sache ist, dass wir damals auf viele der anderen Gruppen zugegangen sind und sie begrüßt haben, aber es gab so einige, die uns ignoriert haben und einfach weitergegangen sind", erinnert sich der 27-Jährige weiter.

Zu Beginn ihrer musikalischen Laufbahn waren BTS also offenbar echte Nobodys – doch genau das hatte ihnen auch gleichzeitig Motivation gegeben. "Damals dachte ich mir: 'Lasst uns so richtig gut werden.' Damit niemand mehr auf uns herabschauen kann", schilderte V weiter. BTS hätte zusammen an einem Strang gezogen, um eine herausragende Gruppe zu werden.

Anzeige

Getty Images BTS im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images BTS im August 2014

Anzeige

Getty Images BTS, südkoreanische Boyband

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de