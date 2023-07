Hat Gloria Glumac Angst, von Patrick verletzt zu werden?

Es steht einiges im Raum! Patrick Romer (27) und Gloria Glumac hatten vor wenigen Tagen bestätigt, einander kennenzulernen. Doch um den TV-Bauern häufen sich schon seit einiger Zeit die Gerüchte: Er würde die Frauen um den Finger wickeln – und zwar mehrere gleichzeitig. Der Temptation Island-Bekanntheit scheint das jedoch nichts auszumachen, denn die beiden sind sich bereits nähergekommen. Doch hat Gloria Angst, von Patrick verletzt zu werden? Promiflash hat nachgefragt!

"Natürlich habe auch ich Angst, verletzt zu werden", gibt die Blondine zu. Doch sie steigere sich nicht so sehr in die Situation rein und behalte einen relativ kühlen Kopf. Das Verhältnis der beiden leide außerdem überhaupt nicht unter den Schlagzeilen um den Das Sommerhaus der Stars-Sieger. "[Es] macht uns nichts aus, da wir in sehr engem Kontakt sind und wir offen und ehrlich über alles sprechen", plaudert Gloria gegenüber Promiflash weiter aus. Die beiden würden mehrmals täglich miteinander telefonieren und schreiben. "Ich vertraue ihm und genauso kann er mir vertrauen. Das ist schließlich die Basis", erklärt die Pferdenärrin augenzwinkernd.

Neben der ehemaligen Krass Schule – Die jungen Lehrer-Darstellerin Celina Solfa und Reality-Sternchen Jacqueline Carmen erhob auch Anastasiya Avilova (34) Vorwürfe gegen Patrick. Die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin warf dem Ex-Bauer sucht Frau-Kandidaten vor, mehrgleisig zu fahren: "Parallel zu mir führte er mindestens zwei weitere Affären."

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Realitystar

RTL / Frank Beer Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova, ehemalige "Dschungelcamp"-Teilnehmerin

