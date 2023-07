Gloria Glumac und TV-Bauer Patrick Romer haben sich geküsst!

Jetzt bricht auch Gloria Glumac ihr Schweigen! Seit einigen Tagen wird heftig spekuliert, dass sich die einstige Temptation Island-Kandidatin und Patrick Romer (27) daten. Die Blondine wurde nämlich in seinem Heimatort in Konstanz gesichtet und machte mehrere Anspielungen auf eine Romanze der beiden. Kurz darauf bestätigte der Sommerhaus der Stars-Sieger, dass sich die zwei kennenlernen. Jetzt zieht Gloria nach und äußert sich erstmals zu den Gerüchten.

Im Promiflash-Interview packte die 29-Jährige aus und verriet: "Patrick und ich befinden uns in der Kennenlernphase und haben uns bereits geküsst. Wir sehen uns regelmäßig und fahren gemeinsam am Donnerstag nach Mallorca zu Lisha und Lou." Zwischen Gloria und dem 27-Jährigen habe es nicht von Anfang an gefunkt: "Wir waren erst ein paar Monate befreundet und irgendwann hat man gemerkt, dass wir besonders gut viben und fast schon wie Zwillinge sind, da wir extrem gleich sind."

Im Gespräch mit der Bild plauderte die Ex von Nikola Glumac ebenfalls aus dem Nähkästchen und beichtete: "Ich finde Patrick richtig gut und habe einen kleinen Crush auf ihn. Allerdings kenne ich ihn noch nicht richtig und möchte ihn besser kennenlernen, weil ich ihn interessant finde." Laut Gloria hegen die zwei seit Februar ständigen Kontakt – im Juni resultierte daraus das erste Treffen.

Gloria Glumac, Realitystar

Gloria Glumac im Mai 2023

Gloria Glumac, Realitystar

