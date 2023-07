Katja Krasavice im Sex-Talk: Sie hat konkrete Vorstellungen

Katja Krasavice (26) stellt Ansprüche an ihren Zukünftigen. Die deutsche Rapperin ist für ihre offene und polarisierende Art bekannt. Das zeigte sie auch als Jurorin bei DSDS, wo sie sich mit Dieter Bohlen (69) in die Wolle gekriegt hatte. Sie veröffentlichte sogar einen Song, in dem sie gegen den Pop-Titan schießt. Doch auch in puncto Sex nimmt die Webvideoproduzentin kein Blatt vor den Mund. Jetzt verrät Katja, welche Erwartungen sie beim Thema Sex an einen Mann hat.

Die Beauty möchte mindestens 15 Mal pro Woche von ihrem festen Partner befriedigt werden. "Ein Mann muss mithalten können, er muss fit sein, so ist das halt. Wenn eine Frau Ansprüche hat, dann heißt es: 'Oh, wie kann sie nur?' Aber ich habe halt meine Ansprüche, und wenn er es halt nicht hinbekommt, dann Pech gehabt", äußert sie sich gegenüber Bild.

Solche ehrlichen Geständnisse sind für die "Dicke Lippen"-Interpretin keine Seltenheit – aber auch freizügige Schnappschüsse stehen bei Katja auf dem Tagesprogramm. Auf der Plattform OnlyFans geizt die 26-Jährige, was sexy Schnappschüsse von sich angeht, überhaupt nicht. Mehr als 100.000 Euro verdient sie damit im Monat.

Getty Images Katja Krasavice, Sängerin

Panama Pictures / ActionPress Katja Krasavice, Musikerin

Getty Images Katja Krasavice, Musikerin

