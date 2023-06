Seitenhieb gegen Jannik? Yeliz Koc chillt mit Max Bornmann

Will Yeliz Koc (29) ihm das aufs Brot schmieren? Die Influencerin hatte in der diesjährigen Staffel von Make Love, Fake Love nach der großen Liebe gesucht. Während der Show hatte sie sich jedoch in einem ordentlichen Liebesdreieck befunden – mit dem vergebenen Max Bornmann und Jannik Kontalis. Letztendlich hatte sie sich für Letzteren entschieden und sogar eine Beziehung mit ihm geführt. Diese ging allerdings in die Brüche – und jetzt chillt Yeliz wieder mit Max!

Bei Instagram zeigt sich die Beauty jetzt unter anderem mit Max in einem Hotelzimmer. Mit dabei sind allerdings auch Sidar Sahin, Temptation Island-Hottie Calvin Kleinen (31) und Prominent getrennt-Bekanntheit Markus Kok. Gemeinsam besuchten die fünf ein Event. Und auch dort ließ Yeliz sich nicht lumpen und zeigte Max erneut in ihrer Story. Will sie hier ihren Ex Jannik provozieren?

Offenbar hatte Yeliz in der Show Gefühle für Max entwickelt. Während eines Q&As im Netz ging sie nach der Ausstrahlung näher darauf ein. "Ich konnte meine Gefühle nach dem Drehschluss natürlich nicht sofort abstellen. Wenn dem so wäre, dann wären es ja auch keine richtigen Gefühle gewesen", erklärte sie.

Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Anzeige

Instagram / max_bornmann Max Bornmann, Reality-Sternchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de