Ronan Keatings Bruder bei tragischem Autounfall gestorben

Ronan Keating (46) ist ein absoluter Familienmensch. Der Sänger hat insgesamt fünf Kinder. Vor einigen Monaten durfte sich der britische Popstar freuen, denn er ist Opa geworden: Sein ältester Sohn Jack konnte Nachwuchs auf der Welt begrüßen! Neben all der Freude muss der neue The Voice of Germany-Coach nun aber einen schweren Verlust verkraften: Sein älterer Bruder Ciaran Keating kam bei einem Autounfall ums Leben.

Wie Mirror berichtet, war er zusammen mit seiner Frau Ann Marie in einem Auto unterwegs, um den gemeinsamen Sohn Ruairí bei einem Fußballspiel zu sehen. Der tödliche Unfall ereignete sich am Samstag gegen 15.55 Uhr. Ciaran starb an seinen Verletzungen. Seine Frau Ann Marie wurde mit einigen Wunden in das Universitätskrankenhaus gebracht, während der Fahrer des zweiten Fahrzeugs mit schwerer Verwundungen im Krankenhaus behandelt wurde.

Ronans älterer Bruder und seine Familie zogen vor 15 Jahren von Dublin nach Mayo. Berichten zufolge arbeitete er als Autoverkäufer, nachdem er zuvor eine Bar geführt hatte. Ciaran hinterlässt seine Schwester Linda, zwei Brüder, Gerard und Gary, sowie seine eigene Familie und seinen kleinen Bruder Ronan.

Getty Images Ronan Keating, Sänger

Getty Images Ronan Keating, April 2018

Getty Images Ronan Keating, Musiker

