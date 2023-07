Wegen Einbrüchen: Simon Cowell verlässt die Villa in London

Fühlt sich Simon Cowell (63) etwa nicht mehr wohl in seinem Zuhause? Seit knapp einem Jahrzehnt geht der britische Musikproduzent gemeinsam mit seiner Partnerin Lauren Silverman (46) durchs Leben. Im Jahr 2014 wurde das Liebesglück des Paares dann endgültig durch die Geburt ihres Sohnes Eric gekrönt. Seither wohnte der Entertainer mit seiner Familie am Holland Park in London – doch jetzt soll Simon das Haus verkauft haben!

Wie Mirror berichtet, soll Simon nun sein 52 Millionen Euro teures Anwesen im Londoner Zentrum mit seiner Familie verlassen haben. Ein Insider erklärte gegenüber dem Newsportal, dass sich die TV-Bekanntheit "unsicher" in dem Haus fühle, da es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Einbrüchen gekommen sei. Gemeinsam mit seiner Verlobten und ihrem neunjährigen Sohn sei er indessen aufs Land gezogen. Der stille Verkauf der Sechs-Zimmer-Villa soll bereits seit wenigen Tagen abgeschlossen sein.

Obwohl der The X-Factor-Star über 580.000 Euro in die Sicherheit seines Hauses gesteckt habe, wurde er während seines Aufenthalts im Holland Park wiederholt zum Opfer von Einbrüchen. Dem Bericht zufolge soll eine kriminelle Bande im vergangenen Monat sogar die Haustür des America's Got Talent-Jurors verkauft haben.

Getty Images Lauren Silverman, Simon Cowell und ihr Sohn Eric im September 2022

Getty Images Simon Cowell im September 2022

Getty Images Simon Cowell, "America's Got Talent"-Juror

