Wegen Söhnchen Eric: Simon Cowell wünscht sich weitere Kids

Simon Cowell (63) wünscht sich weiteren Nachwuchs! Seit etwa zehn Jahren gehen der britische Musikproduzent und seine Partnerin Lauren Silverman (46) gemeinsam durchs Leben. Am Valentinstag 2014 durften die beiden dann ihren gemeinsamen Sohn Eric (9) auf der Welt begrüßen. Doch für den Entertainer scheint die Familienplanung mit seiner Verlobten noch nicht abgeschlossen zu sein: Simon wünscht sich ein weiteres Kind mit seiner Liebsten!

In seiner Show "Britain's Got Talent" verriet der 63-Jährige, dass das Älterwerden seines Sohnes ihn über weiteren Nachwuchs nachdenken ließ: "Vater zu sein ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich liebe jede Sekunde, die ich mit ihm verbringe. [...] Und ich habe mir gedacht, dass ich das wahrscheinlich deshalb gerne noch einmal machen würde." Ob Simon und Lauren aktiv an die Familienplanung gehen werden, wisse er aber noch nicht.

Auch verriet der Brite, dass sich sein Leben über die Jahre stark verändert hat: "Vor Jahren habe ich die Nacht durchgearbeitet, und das war für mich ganz normal. Jetzt ist es eher so: 17.30 Uhr, 18 Uhr, das war's. Und ich breche diese Regel nicht." Die Wochenenden sind Wochenenden. Aber auch hier scheint sein Sohn großen Einfluss auf Simon gehabt zu haben: "Während der Pandemie habe ich so viel Zeit mit Eric verbracht. Ich habe mir danach gedacht, dass ich das jetzt nicht mehr ändern will."

Simon Cowell im Januar 2023

Lauren Silverman, Simon Cowell und ihr Sohn Eric im September 2022

Simon Cowell im September 2022

