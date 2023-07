Handtaschen geklaut: Bei Sylvie Meis wurde eingebrochen

Sylvie Meis (45) muss sich von einigen Luxusgegenständen verabschieden! Seit sie als Frau an der Seite von Fußballstar Rafael van der Vaart (40) berühmt wurde, ist die Niederländerin eine echte Society Lady. Immer wieder begeistert sie im Netz oder auf Events mit ihren tollen – und teuren – Looks. Besonders Handtaschen haben es der Moderatorin offenbar angetan. Doch nun wurden Sylvie einige ihrer Schätze geklaut!

Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, ereignete sich in Sylvies Wohnung in Deutschland ein Einbruch, während sie im Urlaub war. Über ein Baugerüst am Nachbarhaus sollen die Räuber in ihr Ankleidezimmer gelangt sein und dort mächtig zugeschlagen haben! 25 teure Handtaschen und Schmuck haben die Eindringlinge angeblich entwendet – darunter vor allem Accessoires der Marke Hermès, die pro Stück zwischen 10.000 und 25.000 Euro kosten. insgesamt soll sich der Schaden auf 800.000 Euro belaufen, das Landeskriminalamt ermittelt.

Sylvie habe den Einbruch in ihre Wohnung bemerkt, nachdem sie aus dem Urlaub von Ibiza zurückkehrt war. Dort hatte sie sich bis zu dem Vorfall mit einigen Freunden erholt – auch ihr Sohn Damian (17) war dabei. "Urlaubszeit mit meinem Sohn", schrieb sie glücklich unter ein Foto auf Instagram, auf dem sie in eleganter Abendgaderobe – inklusive Handtasche – neben dem Nachwuchsfußballer posiert.

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im Ibizaurlaub im Juli 2023

Anzeige

ActionPress Sylvie Meis, TV-Moderatorin

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und Damian van der Vaart, Juli 2023 auf Ibiza

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de