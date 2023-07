HealthyMandy fühlt sich nicht bereit für Rios (†) Geburtstag

HealthyMandy trauert noch immer. Die Fitness-Influencerin und ihr Partner Oskar hatten lange Zeit von einer eigenen Familie geträumt. Nach zwei Jahren Kinderwunschbehandlung war es ihnen auch geglückt: Sie begrüßten im Sommer 2022 ihren Sohn Rio auf der Welt. Doch das Glück war nicht auf ihrer Seite – ihr Baby verstarb nach wenigen Monaten an einer Autoimmunkrankheit. Kurz vor Rios eigentlichem Geburtstag wird Mandy von dem Schicksalsschlag wieder eingeholt.

Auf Instagram blickt die Influencerin zurück und postet einige Fotos, die sie vor einem Jahr hochschwanger und noch überglücklich zeigen. Doch in der Bildunterschrift schlägt sie einen ganz anderen Ton an: "Vor einem Jahr war ich schwanger, doch mein Baby ist nicht (mehr) bei mir. […] Am Mittwoch ist Rios Geburtstag, ich fühle mich nicht bereit dafür." Bis heute wisse sie einfach nicht, wie sie ohne ihr Baby weitermachen und die tiefe Trauer überwinden soll.

Ihr Partner FitnessOskar meldet sich bezüglich Rios anstehendem Geburtstag noch nicht zu Wort. Trotzdem machte er in der Vergangenheit mehrfach deutlich, wie sehr auch ihn der Verlust schmerzt. "Wenn ich mir Bilder von dir anschaue, habe ich das Gefühl, du bist immer noch da. Die Leute sagen, ich soll abschließen, aber mir geht’s besser, wenn ich das Gefühl habe, dass du noch da bist", hatte der YouTuber seine Trauer auf seinem Instagram-Account mit Fotos von Rio kundgetan.

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy während ihrer Schwangerschaft 2022

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy 2022

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar mit seinem Sohn Rio (†)

