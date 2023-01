Einen Monat später: FitnessOskar erinnert sich an Rio (†)

Wie geht es FitnessOskar und HealthyMandy heute? Vor einem Monat erlitten die Influencer den schlimmsten Verlust ihres Lebens: Ihr kleiner Sohn Rio, der erst im Juli 2022 geboren wurde, hat den Kampf gegen seine Autoimmunerkrankung verloren – und ist verstorben. Seither versuchen die beiden Webstars, mit ihrer Trauer umzugehen. Einen Monat nach Rios Tod gab Oskar nun einen ausführlichen Einblick in seine Gefühlswelt.

Via Instagram veröffentlicht der Vater ein süßes Foto mit seinem Sohn. "Wenn ich mir Bilder von dir anschaue, habe ich das Gefühl, du bist immer noch da. Die Leute sagen, ich soll abschließen, aber mir geht’s besser, wenn ich das Gefühl habe, dass du noch da bist", schildert Oskar in der Bildunterschrift. "Ich weiß zwar, dass ich dich nie mehr so kuscheln kann wie auf dem Bild, aber ich möchte glauben, dass deine Seele weiterlebt. Danke für die Zeichen, die du uns gibst. Wir sehen sie und freuen uns über sie. Heute, einen Monat später, können wir wieder lachen", fährt er fort.

Weiter schreibt Oskar: "Auch wenn es nicht dasselbe Lachen ist wie mit dir, ist es schön, Mama mal wieder mit einem Lächeln zu sehen. Ich hoffe, sie wird jemals wieder ihre Lebensfreude zurückbekommen." Abschließend überrascht er mit dieser Enthüllung: Offenbar macht der Webstar sich Gedanken darüber, wieder ein Kind zu bekommen. "Ich glaube, sie würde sich über ein Geschwisterchen sehr freuen. Ich auch. Auch wenn keiner dich jemals ersetzen können wird, denn du bist einzigartig und wirst immer zur Familie gehören – als kleiner, großer Bruder, der auf uns alle aufpasst und so viel Großes bewirkt hat", betont Oskar.

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar mit seinem Sohn Rio

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem Neugeborenen im Oktober 2022

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar mit seinem Sohn Rio

