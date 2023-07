Wegen Fehlgeburten? Schwangere Ana Johnson bangt vor Flug

Ana Johnson (30) hat Bammel! Die Influencerin und ihr Mann Tim hegten viele Jahre lang einen innigen Kinderwunsch. Auf ihrer Reise musste das Paar einige Fehlgeburten und Rückschläge verkraften, doch die vielen Tiefpunkte zahlten sich letztendlich aus: Seit April ist bekannt, dass die YouTuberin ihr erstes Kind erwartet. Obwohl sie bereits weit in ihrer Schwangerschaft fortgeschritten ist, holen die Beauty die Sorgen manchmal immer noch ein: Ana hat Angst, schwanger in den Urlaub zu fliegen.

Die Influencerin und ihr Mann sind gerade auf der Suche nach einem Hotel auf der sonnigen Urlaubsinsel Mallorca. Obwohl sie die perfekte Unterkunft gefunden haben, konnten sie allerdings noch nicht guten Gewissens buchen. "Dann habe ich mich selbst wieder so sehr verunsichert, was das Fliegen angeht […]. Eigentlich hatten wir uns schon das dreifache Go von sämtlichen Ärzten eingeholt, die auch meinten, es ist völlig in Ordnung, in der Schwangerschaft zu fliegen." Ob diese Bedenken auf ihre Kinderwunsch-Vorgeschichte zurückzuführen sind, könne sie nicht genau sagen.

Aus diesem Grund sehe sich das Paar aktuell nach Urlaubsorten um, die sie mit dem Auto erreichen können. Auch wenn ihr genaues Reiseziel demnach noch nicht festgesetzt ist, ist eine Sache sicher: Tim und Ana werden schon bald Eltern eines Sohnes sein! So hatte das Paar auf ihrer Babyparty das Geschlecht ihres kleinen Wunders erfahren.

Anzeige

Instagram / anajohnson Tim und Ana Johnson, YouTuber

Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnson im Juli 2023

Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnson und Tim Johnson im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de