Fans finden, Dalton Gomez und Joe Alwyn haben das gemeinsam!

Autsch! Die Ehe zwischen Popstar Ariana Grande (30) und ihrem Mann Dalton Gomez scheint am Ende zu sein. Vor wenigen Monaten hatte die Musikwelt bereits eine sehr medienwirksame Trennung verarbeiten müssen, als sich die Sängerin Taylor Swift (33) von ihrem langjährigen Partner Joe Alwyn (32) gelöst hatte. Die beiden frischgebackenen Single-Männer müssen sich im Netz derzeit so einiges anhören: Fans finden nämlich, Dalton und Joe hätten eine unschöne Gemeinsamkeit!

Seitdem eine Quelle im Gespräch mit TMZ darüber auspackte, dass die Ehe an Arianas Ruhm und ihrem vollen Terminkalender gescheitert sei, überschlagen sich die Meinungen dazu im Netz. Auch die Trennung von Taylor und Joe soll auf ähnliche Gründe zurückzuführen gewesen sein. Auf Twitter schreibt ein wütender Fan nun: "Frage an Joe Alwyn und Dalton Gomez: Wusstet ihr wirklich nicht, wie berühmt eure Partnerin ist?" Ein anderer findet: "Die beiden haben Beziehungen mit zwei der erfolgreichsten Frauen der Welt begonnen und dann erwartet, dass diese sich und ihre Karrieren für sie ändern. Mein Gott, ihr Männer seid so gruselig und furchtbar!"

Angeblich soll Dalton alles darangesetzt haben, seine Ehe doch noch zu retten. Um seiner Liebsten nah sein zu können, soll er sogar nach London gereist sein, wo Ariana seit einigen Monaten für "Wicked" vor der Kamera steht. Letztendlich sei die Beziehung aber offenbar doch an der fehlenden Zeit füreinander gescheitert.

Instagram / arianagrande Ariana Grande und Dalton Gomez

Backgrid / ActionPress Taylor Swift und Joe Alwyn im Oktober 2019

Instagram / arianagrande Ariana Grande (r.) mit ihrem Freund Dalton im Februar 2022

